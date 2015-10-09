Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Вольная борьба
Ризабек Айтмухан сделал заявление после провала на ЧМ-2025 по борьбе

Ризабек Айтмухан высказался после своего вылета с чемпионата мира по борьбе 2025 года, который проходит в Загребе, сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории до 97 килограммов Айтмухан уступил россиянину Магомеду Курбанову со счётом 4:5.

"Всё не всегда бывает так, как ты хочешь. Сегодня - выигрываешь, завтра - проигрываешь. Но самое главное - не сломаться и идти дальше", - написал спортсмен в своем Instagram.


Айтмухан в феврале 2023 года, в возрасте 18 лет, стал чемпионом Казахстана среди взрослых, а в сентябре того же года завоевал первое в истории Казахстана золото чемпионата мира по вольной борьбе. Ещё он является трёхкратным серебряным призёром чемпионатов Азии (2023, 2024, 2025).

