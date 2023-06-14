Сборная Казахстана по женской борьбе назвала состав к чемпионату Азии

Новости спорта Борьба
Сегодня 11:15
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С 15 по 18 июня в столице Кыргызстана Бишкеке пройдет чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов до 23 лет. Казахстанская команда будет представлена во всех 10 весовых категориях, сообщают Vesti.kz.

Состав сборной Казахстана по женской борьбе (U-23):

До 50 килограммов - Эллада Махяддинова;
До 53 - Аяжан Маркашева;
До 55 - Зейнеп Баянова;
До 57 - Нилуфар Раимова;
До 59 - Мадина Аман;
До 62 - Ирина Кузнецова; 
До 65 - Альбина Каиргелдинова;
До 68 - Бейбит Сейдуалы;
До 72 - Анастасия Панасович;
До 76 - Инкара Жанатаева.

Отметим, что чемпионат Азии станет отборочным турниром к чемпионату мира среди спортсменов до 23 лет. ЧМ в этой возрастной категории пройдет с 23 по 29 октября в финском Тампере.

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Метки:
борьба

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