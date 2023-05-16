"Папа не читал Абая". Пострадавшая по делу сына Турлыханова сделала заявление

Новости спорта Борьба
Сегодня 10:52
©instagram.com/daulet_bolatuly_turlykhanov/pro.pravo.kz

Юрист Анна Чернова высказалась о скандальной драке с сыном известного в прошлом борца Даулета Турлыханова, в которой она подверглась избиению, передают Vesti.kz.

Общаясь со своими подписчиками в Instagram, она ответила на пожелание об успешном завершении дела. 

"Кроме того, что дело показательно в части законности, оно показательно в части культуры, человечности тех, кто рвется к власти и их отпрысков, управлять процессами в интересах народа... Ну пока вы сами видите, как все идет. Не читал, видимо, папа сам и сыновьям своим "Қара сөздер" Абая", - написала Димитриевич.

Напомним, инцидент произошел в феврале в Алматы. Пострадавшими оказались Анна и ее супруг Олег Чернов. В ходе инцидента Нурасыл Турлыханов избил свою девушку и супругов, пытавшихся вступиться за нее. Дело получило общественный резонанс. В отношении сына Турлыханова было заведено дело.

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Метки:
борьба Массовая драка

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