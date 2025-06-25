Казахстан завоевал пять золотых медалей на чемпионате Азии по борьбе

Сборная Казахстана завоевала пять золотых медалей на чемпионате Азии по борьбе среди спортсменов до 17 лет, который проходит во вьетнамском городе Вунгтау, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФБК.

Долгожданная победа

Мукат Жайдар (до 61 кг) стала чемпионкой Азии по женской борьбе, принеся Казахстану долгожданное золото на этом уровне впервые за 11 лет.

На турнире она уверенно победила всех соперниц в предварительных схватках. Финальная встреча с представительницей Индии завершилась со счетом 3:3, однако казахстанка стала победительницей по дополнительным показателям.

Мужская сетка

В мужской части турнира казахстанцы выступили не менее ярко, завоевав сразу четыре золотые медали в греко-римской борьбе:

Шамиль Досбол (до 65 кг) уверенно выиграл все поединки и в финале разгромил представителя Кыргызстана - 9:0.

Акан Дамир (до 60 кг) проявил отличную физическую подготовку и боевой дух, победив в финале борца из Кыргызстана - 5:2.

Кумарулы Нурдаулет (до 48 кг) показал абсолютное превосходство: все его соперники не смогли набрать ни одного балла. Финал с индийским спортсменом завершился со счетом 8:0.

Жанажол Куанышбек (до 45 кг) принес Казахстану пятую золотую медаль. В финале он уверенно одолел представителя Узбекистана - 10:2.



Турнир завершится 26 июня.