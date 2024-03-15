По чемпиону мира по борьбе из Казахстана принято неожиданное решение на олимпийский отбор

Стал известен состав сборной Казахстана по борьбе на лицензионный олимпийский турнир, сообщают Vesti.kz. Соревнования пройдут с 19 по 21 апреля в Бишкеке (Кыргызстан).

Примечательно, что в составе не оказалось действующего чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмухана.

В столице Кыргызстана в соревнованиях вольников выступят: Ерасыл Мухтарулы (57 кг), Майис Алиев (65 кг), Нуркожа Кайпанов (74 кг), Алишер Ергали (97 кг) и Юсуп Батырмузаев (125 кг).

Команда по греко-римской борьбе выступит в следующем составе: Айдос Султангали (60 кг), Мейиржан Шермаханбет (67), Демеу Жадраев (77 кг), Олжас Сырлыбай (97) и Алимхан Сыздыков (130 кг).

В сборной по женской борьбе выступят: Лаура Ганикызы (50 кг), Жулдыз Эшимова (53 кг), Эмма Тисина (57 кг), Ирина Кузнецова (62 кг), Елена Шалыгина (68 кг) и Жамила Бакбергенова (76 кг).

Напомним, в сентябре 2023 года Айтмухан, выступавший в весовой категории до 92 килограммов, завоевал первое в истории страны золото по вольной борьбе на чемпионатах мира.

Отметим, что вес до 92 килограмм не входит в программу Олимпийских игр 2024 года. Из-за этого Айтмухан сменил весовую категорию.

Олимпийские лицензии в борьбе не считаются именными. На данный момент у Казахстана имеется по одной лицензии в борьбе греко-римского стиля (87 кг) и вольной борьбе (86 кг).