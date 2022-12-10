Устроили триллер. Нидерланды и Аргентина в серии пенальти выявили победителя в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и Аргентины сыграли в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Лусаил" в Эд-Дайиане и завершилась победой аргентинцев в серии пенальти. На 35-й минуте Науэль Молина вывел южноамериканцев вперед.

Лионель Месси на 73-й минуте реализовал одиннадцатиметровый и удвоил счет. Этот гол стал десятым для Месси на чемпионатах мира, благодаря чему он сравнялся по забитым мячам с Габриэлем Батистутой.

Европейская команда лишь на 83-й минуте за счет Ваута Вегорста сумела отквитать один гол. А уже в конце добавленного времени, на 90+11 минуте, Вегорст сравнял счет после оригинального розыгрыша штрафного.

Отметим, что матч изобиловал большим количеством борьбы, переходящей в грубость и провокации. Под конец основного времени на поле едва не вспыхнула драка с участием игроков, в том числе и запасных обеих команд. Главный арбитр встречи испанец Антонио Лаос показал соперникам 14 желтых карточек.

В серии пенальти аргентинцы оказались точнее - 4:3. В 1/2 финала сборную южноамериканцев ждет встреча с Хорватией, которая пройдет в ночь на 14 декабря.

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