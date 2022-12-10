Тренер сборной Нидерландов определился со своим будущим после вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подтвердил, что покинет национальную команду после поражения от Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я не буду продолжать работать тренером сборной Нидерландов. Очень горжусь проделанной работой. Я привел много молодых игроков в команду. Мы сформировали команду, и когда оглядываюсь назад, вижу что-то очень позитивное", - цитирует ван Гала L'Equipe.

Сборная Нидерландов уступила Аргентине в серии пенальти - 3:4. В основное время был зафиксирован счет 2:2.

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