Тренер сборной Марокко сделал прогноз на финал ЧМ-2022 в Катаре 

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 Аргентина - Франция, передает "Чемпионат". Он оценил шансы команд как равные, признавшись, что болеет за Килиана Мбаппе.

"Мбаппе - новый Пеле, он гонится за своими цифрами. Я бы хотел, чтобы он выиграл ЧМ. Надеюсь, на него не будет слишком большого давления.

Это будет сбалансированный финал. Аргентина приобрела уверенность, у них есть Месси, который является лучшим. Франция хорошо защищается, соглашается играть без мяча и имеет очень быстрых игроков. Думаю, шансы 50 на 50.

Франция может сделать исторический дубль. Вам нужно только посмотреть, что они сделали за последние 20 лет, чтобы понять, что они самые лучшие в мире. Я тоже этим горжусь, ведь родился во Франции и являюсь плодом французской школы. Их много критикуют, но их игроки самые лучшие в мире, как и национальная сборная", - сказал Реграги.

Напомним, финал ЧМ-2022 по футболу состоится завтра, 18 декабря. Сборная Франции является действующим чемпионом мира.

Марокко же, уступившее Франции в полуфинале, сегодня сыграет с Хорватией в матче за бронзу. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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