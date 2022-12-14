Тренер сборной Аргентины оценил Лионеля Месси

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 19:46
©FIFA

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил несогласие с тем, что аргентинцы считают Лионеля Месси лучшим игроком в истории лишь потому, что он является их соотечественником, сообщает Sport 24.

В 1/2 финала ЧМ-2022 аргентинцы разгромили Хорватию со счетом 3:0. Месси в этой встрече забил гол.

"Порой кажется, что мы называем Месси лучшим в истории только из-за того, что мы аргентинцы… Но думаю, в том, что он лучший, не приходится сомневаться.

Каждый раз, когда он играет, он что-то создает. То, что он носит бело-голубую форму Аргентины, это привилегия", - цитирует Скалони ESPN.

В финале ЧМ-2022, который состоится 18 декабря, Аргентина сыграет с победителем матча Франция - Марокко.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
Месси Лионель Аргентина ЧМ-2022 по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 19:46
ЧМ-2022
Тренер сборной Аргентины оценил Лионеля Месси
Вчера , 17:40
ЧМ-2022
Смогут ли действующие чемпионы мира остановить главную сенсацию мундиаля в Катаре?
Вчера , 15:46
ЧМ-2022
Шанс для Марокко? Французы имеют ужасную статистику против африканских сборных на ЧМ
Вчера , 15:20
ЧМ-2022
Бельгия ищет нового тренера по объявлению после вылета с ЧМ-2022
Вчера , 13:35
ЧМ-2022
Месси сделал заявление о будущем в сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022
Вчера , 12:37
ЧМ-2022
Порноактриса сделала выбор между Роналду и Месси
Вчера , 11:52
ЧМ-2022
Превзошел Агуэро в сборной, а в клубе уверенно подменяет Холанда. Как герой полуфинала ЧМ-2022 творит историю
Вчера , 10:58
ЧМ-2022
Экс-тренер сборной Бразилии получил пять предложений после вылета с ЧМ-2022
Вчера , 10:00
ЧМ-2022
Известный инсайдер ММА сделал признание о Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022
Вчера , 09:39
ЧМ-2022
Самая красивая футболистка мира поддержала Хорватию горячими фото после вылета с ЧМ-2022
© 2008 - 2022 ТОО «EML»