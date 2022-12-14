Тренер сборной Аргентины оценил Лионеля Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил несогласие с тем, что аргентинцы считают Лионеля Месси лучшим игроком в истории лишь потому, что он является их соотечественником, сообщает Sport 24.

В 1/2 финала ЧМ-2022 аргентинцы разгромили Хорватию со счетом 3:0. Месси в этой встрече забил гол.

"Порой кажется, что мы называем Месси лучшим в истории только из-за того, что мы аргентинцы… Но думаю, в том, что он лучший, не приходится сомневаться.

Каждый раз, когда он играет, он что-то создает. То, что он носит бело-голубую форму Аргентины, это привилегия", - цитирует Скалони ESPN.

В финале ЧМ-2022, который состоится 18 декабря, Аргентина сыграет с победителем матча Франция - Марокко.

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