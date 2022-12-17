Сын Месси написал трогательное письмо перед финалом ЧМ-2022

Тиаго, старший сын Лионеля Месси, написал трогательное письмо отцу перед финалом сборных Аргентины и Франции на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Письмо в соцсетях опубликовала супруга Месси Антонелла Рокуццо.

"Я родился в Аргентине, на земле Диего и папы, я буду помнить это всегда.

Я не могу тебе это объяснить, потому что ты этого не поймешь, финалы, которые мы проиграли, я плакал о них столько раз.

Но теперь это в прошлом, потому что в финале Копы на "Маракане" против бразильцев папа победил. Теперь папа может все.

Я хочу, чтобы мы в третий раз стали чемпионами мира.

И хочу увидеть, как Диего на небесах будет аплодировать папе...", - говорится в тексте.

Напомним, что финальный матч между Аргентиной и Францией на ЧМ-2022 в Катаре состоится 18 декабря. Начало - в 21:00 по времени Астаны.

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