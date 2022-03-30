Спортивный чиновник погиб во время беспорядков после невыхода сборной Нигерии на ЧМ-2022

Официальный представитель Африканской конфедерации футбола (CAF) по допингу врач Джозеф Кабунго погиб в результате беспорядков, которые вспыхнули после матча отбора на ЧМ-2022 между сборными Нигерии и Ганы, сообщает "Р-Спорт".

Нигерия сыграла вничью с Ганой на своем поле в Абудже - 1:1 и впервые с 2006 года не вышла на чемпионат мира. После окончания встречи болельщики сборной Нигерии выбежали на поле, начали бросаться предметами, ломать скамейки запасных и устраивать драки.

Сообщается, что Кабунго, практикующий врач из Замбии, потерял сознание после избиения. После этого на него наступали болельщики, которые пытались покинуть стадион из-за давки. Врач был срочно доставлен в больницу, где скончался.

"Его били, он упал, на него наступали. Он потерял сознание, его срочно доставили в машину скорой помощи около раздевалки сборной Ганы и использовали сердечно-легочную реанимацию. Весь тренерский штаб и футболисты сборной Ганы наблюдали, как предпринимались попытки его реанимации с помощью кислородной маски. Позже его отвезли в больницу, а теперь вот это. Грустно", - прокомментировал ситуацию журналист из Ганы Коллинз Атта Поку.