Скандальный арбитр матча Нидерланды - Аргентина завершил работу на ЧМ-2022

Арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос из Испании больше не получит назначений на матчи ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Tiempo de Juego.

45-летний испанец обслуживал четвертьфинальный матч ЧМ-2022 Нидерланды - Аргентина, где в общей сложности показал 17 желтых карточек и установил антирекорд чемпионатов мира.

До описанного матча Лаос считался одним из главных претендентов на работу в финале турнира, но в ФИФА решили больше не доверять ему судейство в матчах в Катаре.

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