"Гнева много". Лионель Месси раскритиковал судью матча ЧМ-2022 против Нидерландов

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал судью матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный арбитр встречи испанец Антонио Лаос показал в этом матче 12 желтых карточек, наказав в том числе и Месси.

"Гнева много, думаю, все не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получается быть честным, тебя потом наказывают за это.

Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню", - приводит слова Месси TyC Sports.

Аргентинцы в этой встрече победили в серии пенальти - 4:3. При этом в основное время нидерландские футболисты, уступая со счетом 0:2, сумели в самой концовке вернуться в игру - 2:2.

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