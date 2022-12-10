В сборной Нидерландов поддержали критику Месси в адрес судьи четвертьфинального матча ЧМ-2022 с Аргентиной

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 18:55
©FIFA

Полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг раскритиковал испанского арбитра Антонио Лаоса, судившего матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Аргентиной, передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось с результатом 2:2, а в серии пенальти был зафиксирован счет 4:3 в пользу аргентинцев.

"Когда основное время встречи подошло к концу, все футболисты сборной Аргентины подошли к нему. С тех пор он свистел только в пользу Аргентины. С Тимбера слетела бутса, но Лаос определил фол с нашей стороны. Люк де Йонг просто одержал победу в верховом единоборстве, арбитр дал свисток, соперник бросил мяч, а ему все равно. Месси взял мяч рукой и просто кинул. Это было действительно возмутительно.

Лаос - хороший парень. Обычно он и судья хороший. Но то, что он продемонстрировал в дополнительное время, было возмутительно. Думаю, он потерял свой путь во время игры. Это не его вина, но это сильно отразилось на ходе матча", - приводит слова де Йонга Voetbal International.

Ранее лидер аргентинцев Лионель Месси также раскритиковал судью матча. Добавим, что Месси и Де Йонг вместе выступали за каталонцев.

 

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:19
ЧМ-2022
Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022
Сегодня , 22:59
ЧМ-2022
Марокко сенсационно обыграл Португалию на ЧМ-2022 и сотворил историю
Сегодня , 21:55
ЧМ-2022
Дисквалификация Аргентины? ФИФА открыла дело после скандального матча ЧМ-2022 с Нидерландами
Сегодня , 20:43
ЧМ-2022
Хорватия добились исторического достижения в победном матче с Бразилией на ЧМ-2022
Сегодня , 18:55
ЧМ-2022
В сборной Нидерландов поддержали критику Месси в адрес судьи четвертьфинального матча ЧМ-2022 с Аргентиной
Сегодня , 17:00
ЧМ-2022
"Больно и грустно". Лидер сборной Казахстана высказался о вылете Бразилии с ЧМ-2022
Сегодня , 15:22
ЧМ-2022
Тренер сборной Нидерландов определился со своим будущим после вылета с ЧМ-2022
Сегодня , 14:43
ЧМ-2022
Месси обошел Пеле по числу голевых передач в плей-офф чемпионатов мира
Сегодня , 14:00
ЧМ-2022
Сексуальная фанатка сборной Хорватии рассказала о конфликте с охраной на матче ЧМ-2022
Сегодня , 12:59
ЧМ-2022
Тренер сборной Бразилии столкнулся с жесткой критикой после вылета с ЧМ-2022
© 2008 - 2022 ТОО «EML»