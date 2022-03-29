Сборная Японии сыграла с сенсационным результатом после выхода на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Японии по футболу неожиданно сыграла вничью с Вьетнамом в последнем матче отборочного цикла к чемпионату мира-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Японцы досрочно вышли на мировой турнир, но в домашней игре с аутсайдером группы отыгрались только во втором тайме.

Вьетнамцы, которые набрали три очка в девяти играх и досрочно завершили борьбу за выход на ЧМ-2022, открыли счет на 19-й минуте.

На 55-й минуте Мая Йошида отыграл отставание, а следующий гол был отменен: Ао Танака вывел японцев вперед, но после пересмотра взятие ворот отменили.

Япония набрала 22 очка и заняла первое место, но в последнем туре их может обойти Саудовская Аравия (20), если победит Австралию (15).

Япония забила два гола на последних минутах и вышла на ЧМ-2022 по футболу