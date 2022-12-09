Роналду узнал плохие новости о своем участии в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 17:48
©twitter.com/Cristiano

Криштиану Роналду вновь окажется на скамейке запасных в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре, считает авторитетное португальское издание A Bola.

Вместо него в стартовом составе на игру против Марокко выйдет нападающий Гонсалу Рамуш.

Именно Рамуш занял место капитана португальцев во встрече 1/8 финала со Швейцарией (6:1) и оформил хет-трик.

Сообщается, что тренерский штаб сборной Португалии снова сделает ставку на 21-летнего форварда.

В матче со швейцарцами 37-летний Роналду появился на поле на 73-й минуте, но результативными действиями не отметился.

После игры португальские СМИ утверждали, что Криштиану разругался с главным тренером Фернанду Сантушем и грозился покинуть расположение национальной команды.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
Роналду Криштиану ЧМ-2022 по футболу Португалия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:19
ЧМ-2022
Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022
Сегодня , 22:59
ЧМ-2022
Марокко сенсационно обыграл Португалию на ЧМ-2022 и сотворил историю
Сегодня , 21:55
ЧМ-2022
Дисквалификация Аргентины? ФИФА открыла дело после скандального матча ЧМ-2022 с Нидерландами
Сегодня , 20:43
ЧМ-2022
Хорватия добились исторического достижения в победном матче с Бразилией на ЧМ-2022
Сегодня , 18:55
ЧМ-2022
В сборной Нидерландов поддержали критику Месси в адрес судьи четвертьфинального матча ЧМ-2022 с Аргентиной
Сегодня , 17:00
ЧМ-2022
"Больно и грустно". Лидер сборной Казахстана высказался о вылете Бразилии с ЧМ-2022
Сегодня , 15:22
ЧМ-2022
Тренер сборной Нидерландов определился со своим будущим после вылета с ЧМ-2022
Сегодня , 14:43
ЧМ-2022
Месси обошел Пеле по числу голевых передач в плей-офф чемпионатов мира
Сегодня , 14:00
ЧМ-2022
Сексуальная фанатка сборной Хорватии рассказала о конфликте с охраной на матче ЧМ-2022
Сегодня , 12:59
ЧМ-2022
Тренер сборной Бразилии столкнулся с жесткой критикой после вылета с ЧМ-2022
© 2008 - 2022 ТОО «EML»