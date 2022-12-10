Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 23:19
©кадр с трансляции

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду разрыдался после вылета с чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале турнира португальцы сенсационно проиграли Марокко со счетом 0:1 и прекратили свое выступление на соревновании.

37-летний Роналду вышел на замену во втором тайме, но не смог помочь своей команде. После финального свистка он ушел в подтрибунные помещения, где дал волю эмоциям.

Марокко стало первой африканской командой в полуфинале ЧМ и на этой стадии сыграет 14 декабря с победителем противостояния Англия - Франция.

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Метки:
Роналду Криштиану ЧМ-2022 по футболу

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