Роналду проигнорировал уход главного тренера сборной Португалии, отправлявшего его в запас

Нападающий Криштиану Роналду и еще шесть игроков Португалии не поблагодарили бывшего главного тренера сборной Фернанду Сантуша публично, передает Record.

Так, из 26 футболистов, вызванных Сантушем на ЧМ-2022 в Катаре, на данный момент семеро человек никак не прокомментировали уход тренер. Помимо Роналду это также Диогу Кошта, Жозе Са, Антониу Силва, Жоау Пальинья, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.

Первым же Сантуша в соцсетях поблагодарил защитник Пепе, Затем его примеру последовали полузащитники Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш и другие футболисты.

Напомним, сборная Португалии покинула чемпионат мира после четвертьфинального матча с Марокко, в котором проиграла со счетом 0:1. Сантуш по ходу турнира подвергался критике за то, что не выпускал Роналду в стартовом составе, о его отставке стало известно накануне.

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