"Разобьет сердце Месси". Аргентине предрекли поражение от Франции в финале ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 09:54
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Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган считает, что сборная Франции защитит титул чемпиона мира по футболу. Он уверен, что команда выиграет в финале у Аргентины.

"А я думаю, что Франция в любом случае выиграет чемпионат мира и разобьет сердце Месси!" - цитирует Моргана talksport.com.

Напомним, матч финала ЧМ-2022 в Катаре, в котором встретятся команды Франции и Аргентины, состоится 18 декабря. Днем ранее Хорватия и Марокко сыграют за бронзу. 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Месси Лионель Франция Аргентина

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