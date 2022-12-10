Прямая трансляция матчей Марокко - Португалия и Англия - Франция за выход в полуфинал ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 07:53
©FIFA

Сегодня, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре станет известна вторая полуфинальная пара, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 21:00 начнется матч между сборными Марокко и Португалии, а в 01:00 стартует игра между командами Англии и Франции.

Обе игры покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Трансляция будет доступна на официальных сайтах телеканалов.

Трансляция на телеканале Qazsport.

Трансляция на телеканале Qazaqstan.

Отметим, что накануне в полуфинал вышли команды Аргентины и Хорватии.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу Марокко Португалия Франция

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