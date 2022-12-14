Порноактриса сделала выбор между Роналду и Месси

Российская порноактриса Юлия Романова, более известная как Ева Эльфи, сделала выбор между известными футболистами - португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кто круче - Месси или Роналду? Мне больше нравится Месси. Роналду немного пафосный, а Месси не такой - он добряк. Мне кажется, мужчина не должен так сильно любить себя, как это делает Роналду", - передает ее слова "Чемпионат".

Напомним, сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022 в Катаре. В решающем матче, 18 декабря, южноамериканцы сыграют с победителем второй полуфинальной пары Франция - Марокко. Днем ранее неудачники полуфиналов встретятся в матче за третье место.

Португалия, в свою очередь, уступила в четвертьфинале Марокко (1:0).

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