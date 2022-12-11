Озвучена судьба главного тренера сборной Португалии после сенсации на ЧМ-2022

Сборная Португалии сенсационно уступила Марокко в 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исход встречи решил единственный гол, забитый на 42-й минуте. Таким образом, в полуфинале Марокко сыграет с Францией, победившей Англию в другой четвертьфинальной игре. Матч состоится 14 декабря.

После игры главный тренер португальцев Фернанду Сантуш сказал следующее: "Завтра я лечу в Лиссабон, и мы, как всегда, обсудим с президентом мое будущее".

При этом известный итальянский инсайдер и спортивный журналист Фабрицио Романо передает, что в ближайшие дни ожидается увольнение Сантуша.

Напомним, что 68-летний Сантуш возглавляет команду с 2014 года.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!