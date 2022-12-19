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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Новый рекорд установлен на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Новый рекорд установлен на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
©fifa.com

Уникальное достижение покорилось чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На ЧМ-2022 было забито 172 гола - это новый рекорд. На мундиалях 1998 и 2014 годов было по 171 голу.

Напомним, что сборная Аргентины стала победителем ЧМ-2022, обыграв Францию в финале в серии послематчевых пенальти.

Бронза досталась Хорватии, которая выиграла у Марокко в матче за третье место.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

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