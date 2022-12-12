Неймар оставил эмоциональное послание после вылета Бразилии с ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 13:47
©cbf.com.br

Форвард сборной Бразилии Неймар поделился своими мыслями после вылета с чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"До сих пор адски больно от поражения, мы были так близки, так близки... К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать. Поражения делают меня сильнее, но они ранят меня ужасно, и я до сих пор не привык к этому. Как бы то ни было, надо двигаться дальше... Жизнь продолжается, даже если больно или нужно время, чтобы восстановиться.

Еще раз хочу поблагодарить бразильский народ за поддержку! Мы боролись до конца, это немного утешает. Спасибо, Катар, за все! Кубок был прекрасен и он должен был отправиться в Бразилию, но, по воле Божьей, этого не случилось.

Теперь нужно отключиться, провести время с семьей и друзьями, зарядиться энергией, потому что справиться с этим поражением будет очень сложно. Мне до сих пор ОЧЕНЬ больно!" - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, Бразилия проиграла Хорватии в четвертьфинале - 1:1 (по пенальти - 2:4). 13 декабря хорваты встретятся с Аргентиной в матче за выход в финал мундиаля. В другом полуфинале, 14 декабря, сыграют Франция - Марокко.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
Неймар Бразилия ЧМ-2022 по футболу ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:31
ЧМ-2022
Стали известны претенденты на пост главного тренера сборной Англии
Сегодня , 17:58
ЧМ-2022
Названы неожиданные кандидаты на пост главного тренера сборной Бразилии
Сегодня , 16:55
ЧМ-2022
Ветеран сборной Португалии оценил Криштиану Роналду на ЧМ-2022
Сегодня , 16:22
ЧМ-2022
Скандальный арбитр матча Нидерланды - Аргентина завершил работу на ЧМ-2022
Сегодня , 15:09
ЧМ-2022
Стало известно о "грязном плане" сборной Аргентины на матч с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022
Сегодня , 13:47
ЧМ-2022
Неймар оставил эмоциональное послание после вылета Бразилии с ЧМ-2022
Сегодня , 12:00
ЧМ-2022
"Марокканская катастрофа" и неприятности для Месси. Кто пропустит полуфиналы ЧМ-2022?
Сегодня , 09:49
ЧМ-2022
Британские СМИ шокировали сборную Франции перед матчем ЧМ-2022
Сегодня , 08:05
ЧМ-2022
ФИФА представила официальный мяч полуфинала и финала ЧМ-2022 в Катаре
Сегодня , 07:44
ЧМ-2022
Лидер "Барыса" высказался о главной сенсации на ЧМ-2022 по футболу
© 2008 - 2022 ТОО «EML»