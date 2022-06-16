Названы фавориты ЧМ-2022 по футболу

Английская газета The Guardian составила рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает "Чемпионат".

В качестве главного фаворита издание называет сборную Аргентины. Редакцию газеты вдохновила игра аргентинцев в отборе на ЧМ-2022, а также разгромная победа над Италией в Финалиссиме (3:0).

Следом за Аргентиной идет Бразилия, которая располагается чуть ниже из-за того, что проиграла аргентинцам в финале Кубка Америки-2021.

Третья в рейтинге - Испания. The Guardian отмечает молодое поколение испанских игроков во главе с Педри и Гави, но в качестве проблемы выделяется отсутствие забивного нападающего.

В топ-10 рейтинга фаворитов ЧМ-2022 также входят Нидерланды, Германия, Франция, Дания, Бельгия, Португалия и Англия. Замыкают рейтинг команды Южной Кореи, Коста-Рики, Катара, Австралии и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На днях определились все 32 участника финальной стадии турнира.

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