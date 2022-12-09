"Нас ждут большие битвы". Назван победитель ЧМ-2022 по футболу в Катаре

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Вчера 17:11 Комментарии 2
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Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре проходит невероятно зрелищно и интригующе. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил отечественный функционер и специалист Булат Есмагамбетов. Эксперт назвал главные разочарования турнира и отметил главного фаворита соревнования.

Впереди матчи четвертьфинальной стадии. Сегодня сыграют Хорватия - Бразилия (21:00) и Нидерланды - Аргентина - (01:00). Другие четвертьфиналы состоятся 10 декабря. В этот день встретятся Марокко - Португалия, Англия - Франция.

Прямая трансляция матчей Хорватия - Бразилия и Нидерланды - Аргентина за выход в полуфинал ЧМ-2022

"Действительно необычно, что чемпионат мира проходит зимой. Турнир смотрится. Команды хорошие и скорости хорошие. В группах было много хороших игр. Если говорить вкратце, все команды, которые вышли. Выход Марокко был главной сенсацией. Эта команда удивила больше всех.

Главное разочарование - бельгийцы, которые прекрасно смотрелись в прошлом чемпионате, а также испанцы и немцы. Три сборные, которые разочаровали. Бельгийцы постарели, а также кадровые проблемы у Испании и Германии. 

В четвертьфинале все команды смотрятся мощно, кроме Марокко. Им будет тяжело с португальцами. Все предстоящие игры будут битвами. На мой взгляд, вероятнее всего чемпионом мира станет Бразилия", - отметил Есмагамебетов.

Отметим, что финал состоится 18 декабря.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу
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