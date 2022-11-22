На ЧМ-2022 в Катаре первый матч завершился без голов

Матч группового раунда чемпионата мира по футболу-2022 между Данией и Тунисом завершился ничьей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды, представляющие группу D, не смогли не только выявить победителя, но и поразить ворота друг друга. Встреча завершилась со счетом 0:0 и стала первой на турнире, где не было забито голов.

Отметим, что в этой группе также играют Франция и Австралия. Они проведут матч этой ночью, в 01:00 по времени Астаны. Трансляцию можно посмотреть здесь.

Ранее же на турнире состоялась первая сенсация - сборная Аргентина в своем стартовом матче потерпела поражение от Саудовской Аравии.

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