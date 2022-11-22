Прямая трансляция матчей Аргентины, Франции и еще двух игр ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут четыре матча в рамках группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первым матчем третьего игрового дня будет Аргентина - Саудовская Аравия (16:00, группа C). Далее сыграют: Дания - Тунис (19:00, группа D), Мексика - Польша (22:00, группа C) и Франция - Австралия (01:00, группа D).
Напомним, что ЧМ-2022 стартовал 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.
С полным расписанием трансляций ЧМ-2022 в Казахстане можно ознакомиться здесь.
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