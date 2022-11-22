На ЧМ-2022 по футболу состоялась первая сенсация

Сборная Аргентины по футболу потерпела сенсационное поражение в своем стартовом матче на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 22 ноября, команда открывала игровой день своей встречей с Саудовской Аравией и уступила со счетом 1:2.

Казалось бы, ничего не предвещало сюрприза. Уже на девятой минуте аргентинцы, одни из фаворитов турнира, открыли счет. Отличился Лионель Месси, который реализовал пенальти.

На 29-й минуте ворота Саудовской Аравии поразил Лаутаро Мартинес, команда успела даже отпраздновать этот гол. Но после просмотра VAR он не был засчитан из-за офсайда.

А вот после перерыва произошло что-то невообразимое. Футболисты Саудовской Аравии так разошлись, что всего за пять минут забили аргентинцам два мяча. Сначала на 48-й минуте отличился Салех Аль-Шехри. А затем на 53-й команду вывел вперед Салем Аль-Давсари.

Напомним, эти команды играют в группе С, где также их соперниками являются Мексика и Польша.

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