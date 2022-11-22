Лионель Месси забил первый гол на ЧМ-2022 в Катаре

Лионель Месси стал автором первого гола сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сегодня, 22 ноября, его команда играет против Саудовской Аравии.

Месси открыл счет в матче на девятой минуте, реализовав пенальти.

Этот гол стал для него первым на нынешнем ЧМ и 92-м в составе сборной Аргентины.

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