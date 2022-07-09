На ЧМ-2022 будут подсматривать за футболистами в раздевалке

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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 19:40

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность установки камер в раздевалках команд на чемпионате мира в Катаре, сообщает "Р-спорт" со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, изображение из раздевалки будет транслироваться либо в прямом эфире, либо с небольшой задержкой. 
 
"Проект находится на стадии разработки, необходимо согласовать детали. Более конкретно можно будет говорить в ноябре, когда будет принято решение", - говорится в сообщении

По мнению авторов идеи это поможет приблизить игроков к зрителям, сделать их более доступными. Организаторы намерены использовать опыт регбийных чемпионатов, где подобная практика уже есть.

Определились все участники ЧМ по футболу в Катаре

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу ФИФА

Сборные ЧМ-2022
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