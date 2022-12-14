Месси забил гол и вывел Аргентину в финал ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 02:57
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Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/2 финала южноамериканцы встречались с хорватами. Счет в этой встрече был открыт на 34-й минуте после того, как пенальти уверенно реализовал Лионель Месси.

На 39-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество аргентинцев, а во втором тайме на 69-й минуте Альварес оформил дубль и установил окончательный счет - 3:0.

Таким образом, сборная Аргентины 18 декабря в финале сыграет с победителем пары Франция - Марокко. Этот полуфинальный матч состоится в ночь на 15 декабря. "Альбиселесте" во второй раз за восемь лет вышли в финал. В 2014 году аргентинцы на чемпионате мира в Бразилии в решающей игре уступили Германии - 0:1.

Добавим, что хорваты во встрече за третье место сойдутся с проигравшей командой во втором полуфинале. Матч за бронзу пройдет 17 декабря.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу Аргентина Месси Лионель Хорватия

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