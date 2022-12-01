Месси высказался о побитом на ЧМ рекорде Марадоны

Нападающий Лионель Месси прокомментировал свой рекорд в сборной Аргентины. Накануне он провел свой 22-й матч на чемпионатах мира и превзошел по этому показателю своего знаменитого земляка Диего Марадону.

"Недавно я узнал, что побил его рекорд. Я этого не знал. Я счастлив, что могу продолжать ставить такие рекорды. Верю, что Марадона бы бы очень рад за меня, потому что он всегда проявлял ко мне большую любовь. Он всегда был счастлив, когда у меня все складывалось хорошо", - цитирует Месси RMC Sport.

Напомним, Месси со сборной Аргентины вышел в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре с первого места в группе. В 1/8 финала команда сыграет с Австралией.

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