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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Месси обошел Марадону на ЧМ по футболу

Месси обошел Марадону на ЧМ по футболу
©instagram.com/afaseleccion

Лионель Месси провел свой 22-й матч на чемпионате мира по футболу. Это рекорд Аргентины, сообщает Opta Sports.

Таким образом Месси обошел Диего Марадону, у которого 21 матч на ЧМ.

Сборная Аргентины обыграла Польшу (2:0) в третьем туре групповой стадии и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. 

В 1/8 финала, 3 декабря, Аргентина сыграет с Австралией, а на следующий день Польша встретится с Францией.

Аргентина установила свои новые рекорды на ЧМ по футболу

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Метки:
Месси Лионель Марадона Диего Аргентина ЧМ-2022 по футболу

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