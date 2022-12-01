Аргентина установила свои новые рекорды на ЧМ по футболу

Сборная Аргентины по футболу обыграла Польшу (2:0) в третьем туре групповой стадии и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Таким образом, аргентинцы вышли в плей-офф на пятом ЧМ подряд.

При этом, как информирует Opta Sports, команда Лионеля Скалони установила свои новые рекорды по точным передачам за матч на ЧМ (800), а также по проценту точных передач (92%).

Отметим, несмотря на поражение, Польша также вышла из группы С. А вот команды Мексики и Саудовской Аравии покидают мундиаль.

В 1/8 финала, 3 декабря, Аргентина сыграет с Австралией, а на следующий день Польша встретится с Францией.