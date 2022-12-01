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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Сборные Аргентины и Польши вышли в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Польши вышли в 1/8 финала ЧМ-2022
©FIFA

Сборные Польши и Аргентины сыграли в третьем туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы C завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Первый гол на 46-й минуте забил Алексис Макаллистер. А на 67-й отличился Хулиан Альварес.

отметим, что на 38-й минуте Лионель Месси не смог реализовать пенальти. Удар с одиннадцатиметрового отразил Войцех Щенсны, ставший третьим вратарем в истории чемпионатов мира, взявшим два пенальти в матчах одного турнира.

Сборная Аргентины набрала шесть очков и финишировала первой в квартете. В 1/8 финала южноамериканцы сыграют с Австралией. Сборная Польши благодаря дополнительным показателям, а именно разнице мячей ("0" против "-1" у Мексики) с четырьмя очками также вышла в 1/8 финала.

До 95-й минуты встречи Саудовская Аравия - Мексика у поляков и мексиканцев были идентичные показатели - по четыре очка, разница мячей 2:2 и ничья в очной встрече.

Отметим, что если бы у обеих команд соотношение забитых и пропущенных голов осталось бы одинаковым, то для определения обладателя второй путевки в плей-офф от группы пришлось бы прибегнуть к пересчету карточек, полученных футболистами Польши и Мексики. У европейской сборной по этому показателю выходило преимущество.

Команды Мексики и Саудовской Аравии, набравшей три балла покидают чемпионат мира.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Польша Аргентина

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