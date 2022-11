Стали известны еще две пары 1/8 финала ЧМ-2022

На чемпионате мира в Катаре определились еще две пары 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Франции, заняв первое место в группе C сыграет с Польшей - второй командой квартета D. А команда Аргентины, победившая в группе D, встретится в 1/8 финала с Австралией, занявшей второе место в квартете C.

Ранее определились первые пары плей-офф: Нидерланды (A1) - США (B2) и Англия (B1) - Сенегал (A2).

Отметим, что помимо перечисленных восьми команд, также известны две сборные, досрочно пробившиеся в плей-офф. Ими стали Бразилия и Португалия.

Таким образом в групповом турнире, который завершится в ночь на 3 декабря, осталось сыграть восемь матчей и выявить еще шесть участников стадии плей-офф.

Half the teams are set for the Round of 16!#FIFAWorldCup | #Qatar2022