Месси вошел в историю ЧМ по футболу

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, разгромив в полуфинале Хорватию (3:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе победителей отличились Лионель Месси (34-я минута, с пенальти) и Хулиан Альварес, оформивший дубль (39-я, 69-я).

При этом, как информирует Opta Sports, Месси - первый игрок, оформивший "гол+пас" в трех матчах на одном чемпионате мира (статистика доступна с 1966 года).

Также Месси догнал Мирослава Клозе, Роналдо и Герда Мюллера и теперь делит первое место по "гол+пас" на чемпионатах мира (по 19).

Напомним, что в финале, который запланирован на 18 декабря, Аргентина сыграет с победителем пары Франция - Марокко. А днем ранее состоится матч за третье место с участием Хорватии и проигравшей команды второго полуфинала.

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