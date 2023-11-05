Месси поделился воспоминаниями о триумфе на ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 17:10
©twitter.com/WeAreMessi

Форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, рассказал о своих чувствах после победы национальной команды на чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщают Vesti.kz.

"В голове пронеслась тысяча мыслей... Трудно объяснить, что ты чувствуешь в этот момент. Было важно послать сигнал родным на трибунах, чтобы они могли увидеть этот момент. Я всю жизнь боролся за эту мечту. Это также была мечта моей семьи, моих друзей и всей Аргентины. Я сказал себе: "Все, я выиграл все". Когда я увидел Кубок мира на сцене, то не мог поверить, что он наш. Когда у меня впервые появилась возможность прикоснуться к нему, мне сразу же захотелось его поцеловать", - приводит L'Equipe слова Месси.

В финальном матче ЧМ-2022, сборная Аргентины одолела Францию со счетом 3:3, а затем победила в серии пенальти со счетом 4:2. Месси был удостоен звания лучшего игрока турнира.

В своем активе 36-летний футболист провел 178 матчей за национальную команду и забил 106 голов.

Метки:
Месси Лионель Чемпионат мира по футболу Аргентина

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