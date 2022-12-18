Месси открыл счет в финале ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 21:28
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Сборная Аргентины вышла вперед в решающем матче ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гол был забит на 22-й минуте с пенальти после фола Усмана Дембеле на Анхеле Ди Марии. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Лионель Месси.

Это шестой мяч форварда сборной Аргентины на чемпионате мира.

Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира.

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Метки:
Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу Аргентина Франция

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