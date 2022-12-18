Месси и Мбаппе? Аргентина и Франция назвали стартовый состав на финал ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 20:19
©FIFA

Сборные Аргентины и Франции объявили состав на финальный матч ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнется в 21:00 по времени Астаны. Отметим, что звезды обеих сборных Лео Месси и Килиан Мбаппе с первых минут начнут встречу.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

Франция: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
Месси Лионель Мбаппе Килиан ЧМ-2022 по футболу Аргентина Франция

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:28
ЧМ-2022
Месси открыл счет в финале ЧМ-2022
Сегодня , 20:54
ЧМ-2022
Магомед Адиев назвал лучших тренеров на ЧМ-2022
Сегодня , 20:19
ЧМ-2022
Месси и Мбаппе? Аргентина и Франция назвали стартовый состав на финал ЧМ-2022
Сегодня , 19:57
ЧМ-2022
Президент Казахстана обратился к эмиру Катара по поводу ЧМ-2022
Сегодня , 19:33
ЧМ-2022
"Возьмем третью звезду". Зидан обратился к игрокам сборной Франции перед финалом ЧМ-2022
Сегодня , 16:39
ЧМ-2022
"Он мой друг". Звезда сборной Марокко высказался о конфликте с президентом ФИФА
Сегодня , 15:47
ЧМ-2022
Аргентина – Франция: финал мечты
Сегодня , 15:25
ЧМ-2022
"Ты воняешь". Футболист устроил скандал после матча за 3-е место на ЧМ-2022
Сегодня , 14:29
ЧМ-2022
Бензема разозлился на сборную Франции. Форвард не поехал на финал ЧМ-2022
Сегодня , 13:30
ЧМ-2022
Лука Модрич сделал заявление о своем будущем после бронзы ЧМ по футболу
© 2008 - 2022 ТОО «EML»