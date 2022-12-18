Месси и Мбаппе? Аргентина и Франция назвали стартовый состав на финал ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Франции объявили состав на финальный матч ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнется в 21:00 по времени Астаны. Отметим, что звезды обеих сборных Лео Месси и Килиан Мбаппе с первых минут начнут встречу.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

Франция: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

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