Матч Аргентины и Мексики стал самым посещаемым на ЧМ за последние 28 лет

Матч Аргентина - Мексика, состоявшийся на стадионе "Лусаил", посетили 88 966 зрителей. Это самая посещаемая игра в истории чемпионатов мира по футболу со времен финала мундиаля 1994 года, сообщает "Спорт-Экспресс".

Тогда финальный матч на стадионе "Роуз Боул" между сборными Бразилии и Италии посетили 94 194 зрителей.

Тренеры сборной Аргентины расплакались после голов в матче ЧМ-2022

Напомним, что сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла Мексику в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

Матчи третьего тура в группе С пройдут 30 ноября. Встретятся Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Болельщики сборных Аргентины и Мексики подрались во время матча ЧМ-2022 (Видео)

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