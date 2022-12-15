Марокко первым из африканских и арабских сборных сыграет за медали ЧМ по футболу

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 09:13
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Сборная Марокко вошла в историю чемпионатов мира по футболу, передает "Чемпионат".

Она стала первой африканской и арабской командой, которая сыграет за медали чемпионата мира.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2022 команда уступила сборной Франции со счетом 0:2 и теперь 17 декабря сыграет с Хорватией в матче за бронзовые медали турнира.

В финале же, который состоится 18 декабря, сборная Франции встретится с Аргентиной. 

 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Марокко

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