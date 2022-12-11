Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре

Футбольный сайт Goal по итогам четвертьфиналов чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре представил десятку лучших игроков, сообщают Vesti.kz.

Лучшим игроком турнира признан звезда сборной Аргентины Лионель Месси, который забил четыре гола и отдал две голевые передачи в пяти матчах. Второе и третье места заняли представители сборной Франции - Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Топ-10 лучших футболистов ЧМ-2022:

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Килиан Мбаппе (Франция)

3. Антуан Гризманн (Франция)

4. Доминик Ливакович (Хорватия)

5. Ашраф Хакими (Марокко)

6. Бруну Фернандеш (Португалия)

7. Софьян Амрабат (Марокко)

8. Ришарлисон (Бразилия)

9. Коди Гакпо (Нидерланды)

10. Джуд Беллингем (Англия)

Напомним, что уже определились участники 1/2. 13 декабря за выход в финал сыграют сборные Аргентины и Хорватии, а 14-го - Франция и Марокко.

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