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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Лидер сборной Германии принял судьбоносное решение после вылета с ЧМ-2022

Лидер сборной Германии принял судьбоносное решение после вылета с ЧМ-2022
©sportschau.de

33-летний форвард сборной Германии по футболу Томас Мюллер заговорил о завершении карьеры в национальной команде после вылета с ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Для меня это абсолютная катастрофа. Если это была моя последняя игра, я хочу поблагодарить немецких болельщиков. Я делал это с любовью. Мы пережили невероятные моменты вместе", - приводит его слова Sportschau.de.

Напомним, что Германия обыграла Коста-Рику (4:2) в последнем туре групповой стадии, но, несмотря на это, заняла только третье место в квартете Е и осталась за бортом мундиаля. Из группы вышли сборные Японии и Испании.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Германия

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