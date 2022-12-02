Президент Германии отреагировал на вылет сборной с ЧМ-2022 по футболу

Президент Германии Франк‑Вальтер Штайнмайер в социальных сетях отреагировал на вылет национальной сборной с ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это был непростой чемпионат мира. Мы с большим удовольствием поддерживали вас. Теперь настало время отдохнуть, чтобы вернуться со свежими силами и отправиться на следующий турнир. Желаю вам успехов", - написал Штайнмайер.

Напомним, что Германия победила Коста-Рику (4:2) в последнем туре групповой стадии, но, несмотря на это, заняла только третье место в квартете Е и осталась за бортом мундиаля. Из группы вышли сборные Японии и Испании.

Пока образовались следующие пары 1/8 финала: Нидерланды - США, Аргентина - Австралия, Франция - Польша, Англия - Сенегал, Япония - Хорватия, Марокко - Испания.

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