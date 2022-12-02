Шок! Сборная Германии вылетела из ЧМ-2022 по итогам группового этапа

Чемпионат мира-2022 в Катаре не перестает удивлять. В рамках заключительного третьего тура группы Е сборная Германии победила команду Коста-Рики, но все равно не смогла пробиться в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Аль-Байт", завершился победой немцев со счетом 4:2. Уже на десятой минуте счет открыл немецкий нападающий Серж Гнабри. Но во втором тайме костариканцы переломили ход встречи благодаря мячам Ельцина Техеды (58-я) и Хуана Варгаса (70-я). На 73-й минуте равенство на табло восстановил вышедший на замену Кай Хаверц, а спустя еще 12 минут он оформил дубль. На первой добавленной минуте Никлас Фюллькруг установил на табло окончательный результат - 4:2.

Несмотря на старание Германии, ей не удалось выйти из группы в плей-офф чемпионата мира. С первого места из группы вышла команда Японии с шестью баллами, а со второго - Испания с четырьмя очками. У Германии тоже четыре очка, но по разнице мячей испанцы оказались куда в более выгодном положении. Что касается Коста-Рики, то сборная с тремя очками заняла последнее место в таблице.

Напомним, что для сборной Германии это уже второй подряд вылет в групповом этапе на мундиалях. На ЧМ-2018 в России немцы также не сумели пробиться в 1/8 финала.