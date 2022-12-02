Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Шок! Сборная Германии вылетела из ЧМ-2022 по итогам группового этапа

Шок! Сборная Германии вылетела из ЧМ-2022 по итогам группового этапа
©FIFA World Cup

Чемпионат мира-2022 в Катаре не перестает удивлять. В рамках заключительного третьего тура группы Е сборная Германии победила команду Коста-Рики, но все равно не смогла пробиться в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Аль-Байт", завершился победой немцев со счетом 4:2. Уже на десятой минуте счет открыл немецкий нападающий Серж Гнабри. Но во втором тайме костариканцы переломили ход встречи благодаря мячам Ельцина Техеды (58-я) и Хуана Варгаса (70-я). На 73-й минуте равенство на табло восстановил вышедший на замену Кай Хаверц, а спустя еще 12 минут он оформил дубль. На первой добавленной минуте Никлас Фюллькруг установил на табло окончательный результат - 4:2.

Несмотря на старание Германии, ей не удалось выйти из группы в плей-офф чемпионата мира. С первого места из группы вышла команда Японии с шестью баллами, а со второго - Испания с четырьмя очками. У Германии тоже четыре очка, но по разнице мячей испанцы оказались куда в более выгодном положении. Что касается Коста-Рики, то сборная с тремя очками заняла последнее место в таблице.

Напомним, что для сборной Германии это уже второй подряд вылет в групповом этапе на мундиалях. На ЧМ-2018 в России немцы также не сумели пробиться в 1/8 финала.

 

 

 

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Германия Коста-Рика Катар

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus