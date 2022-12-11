Игрок сборной Англии установил рекорд чемпионатов мира по футболу

Защитник сборной Англии Джон Стоунз установил уникальное достижение в матче с Францией на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Стоунз закончил матч против Франции со 100-процентной точностью передач, все его 72 паса дошли до партнеров - это рекорд чемпионатов мира.

Стоунз превзошел достижение немца Пауля Брайтнера, который сделал 57/57 точных передач против Чили в 1974 году.

Отметим, что Англия уступила Франции и вылетела с мундиаля, тогда как команда Дидье Дешама в полуфинале сыграет с Марокко. Матч состоится 14 декабря.

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