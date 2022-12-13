Главный тренер сборной Казахстана спрогнозировал финалистов ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 22:08
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью "РБ Спорт" рассказал, каким бы хотел видеть финал ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня состоится первая игра полуфинала. В полуфинале мундиаля сыграют Аргентина - Хорватия и Франция - Марокко.

"В финале мундиаля жду матча Аргентина - Франция, это будет самый интересный финал. Конечно, в футболе возможно все. Я еще и до начала чемпионата мира говорил, что аргентинцы – одни из главных фаворитов. Но допускаю, что возможны и неожиданные результаты", - сказал Адиев.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 по футболу Адиев Магомед

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