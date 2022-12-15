Франция вышла в финал ЧМ-2022 после победы над Марокко

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 02:57
©FIFA

Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/2 финала действующие чемпионы мира встречались с командой Марокко, которая сотворила сенсацию в Катаре, первой среди африканских сборных дойдя до этой стадии.

Французы уже на пятой минуте матча сделали то, что на этом чемпионате мира не смогли хорваты, бельгийцы, испанцы и португальцы, а именно вышли вперед благодаря голу Тео Эрнандеса. К слову, это самый быстрый гол в полуфиналах чемпионатов мира с 1958 года.

А окончательный счет в пользу Франции на 79-й минуте установил Рандаль Коло Муани - 2:0.

В финале, который пройдет 18 декабря, Франция сыграет с Аргентиной, а сборные Хорватии и Марокко 17-го встретятся в матче за третье место.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Мбаппе Килиан Франция Марокко

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